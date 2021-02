Coronavírus: Votuporanga prorroga quarentena até 7 de março

A medida foi publicada no “Diário Oficial” de segunda-feira (8), levando em consideração o decreto estadual.

A Prefeitura de Votuporanga/SP estendeu até 7 de março de 2021 a quarentena no município em decorrência do enfrentamento a pandemia de Covid-19. A medida foi publicada no “Diário Oficial” desta segunda-feira (8).

O documento assinado pelo prefeito Jorge Seba (PSDB), considera o que dispõe o Decreto Estadual nº 65.502, de 05 de fevereiro de 2021 – que estende a medida de quarentena no território paulista considerando as recomendações do Centro de Contingência do Coronavírus.

Votuporanga, de acordo com a última reclassificação do Governo de São Paulo no início da tarde de sexta-feira (5), permanece na fase 2, ou seja, na fase laranja à segunda mais restritiva do Plano São Paulo, é considerada uma etapa de atenção, com eventuais liberações.

O que funciona na Fase Laranja

(Esta fase sofreu alterações no dia 5 de janeiro e passou a ser mais permissiva)