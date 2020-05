Coronavírus: ‘Cenário é desolador’, diz Doria ao prorrogar quarentena em São Paulo até 31 de maio

Isolamento social no estado venceria no próximo domingo

Silvia Amorim – O Globo-

SÃO PAULO – O governador de São Paulo, João Doria, anunciou nesta sexta-feira a prorrogação da quarentena no estado até 31 de maio. Ele justificou a medida dizendo que o cenário da pandemia causada pelo novo coronavírus está “desolador” em São Paulo.

– O cenário é desolador. Teremos que prorrogar a quarentena até 31 de maio. Queremos em breve poder anunciar a retomada gradual da economia – afirmou Doria.

O isolamento social em vigor no estado venceria no próximo domingo. No mês passado Doria convocou uma entrevista coletiva para apresentar um plano de reabertura econômica gradual e regionalizada. O anúncio aumentou as expectativas por um relaxamento da quarentena em algumas regiões.

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, se antecipou à decisão do governador e decretou na quinta-feira a volta do rodízio municipal de veículos numa versão mais rigorosa a partir do próximo dia 11. Por dia, metade dos carros não poderá circular na cidade durante 24 horas. O esquema vale para toda a cidade, durante toda a semana, incluindo sábado e domingo.

A cidade de São Paulo atingiu taxa de ocupação dos leitos hospitalares públicos superior a 80%. No interior do estado a velocidade de crescimento de casos do novo coronavírus está acima do que em outras regiões.

O coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus, infectologista David Uip, se afastou nesta sexta-feira pela segunda vez durante a pandemia das suas funções no grupo. Ele esteve afastado do centro no início da epidemia por ter contraído a Covid-19. Desta vez, um comunicado divulgado pelo médico fala em “alterações cardiológicase clínicas” para justificar o pedido de afastamento por “alguns dias”.