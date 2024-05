Coronado treina com bola, e Corinthians deve ter mudanças na Sul-Americana 

Timão visita o Nacional, no Paraguai, nesta terça-feira.

O Corinthians encerrou a preparação para enfrentar o Nacional-PAR em jogo que será disputado nesta terça-feira, às 19h, no Paraguai, pela quarta rodada da fase de grupos da Conmebol Sul-Americana.

Na manhã desta segunda-feira, o elenco treinou na academia antes de seguir ao aquecimento no gramado. Depois, o técnico António Oliveira promoveu atividades de posse de bola, pressão pós-perda e enfrentamento em campo reduzido.

Alguns jogadores fizeram complementos após o treinamento, com cobranças de falta diretas e cabeceios defensivos. No material divulgado pelo Corinthians foi possível ver Igor Coronado treinando com bola. O meia pode ser relacionado para a partida desta terça-feira.

Para a partida fora de casa, o Corinthians não poderá contar com o zagueiro Raul Gustavo, suspenso por ter sido expulso na derrota para o Argentinos Juniors. Além dele, devem seguir fora o atacante Pedro Henrique e o lateral Diego Palacios, ambos em recuperação de lesões.

Há possibilidade de o zagueiro Gustavo Henrique e de o atacante Yuri Alberto viajarem ao Paraguai com o restante do elenco. A dupla evoluiu e deve ser liberada pelo departamento médico para a partida.

Um provável Corinthians para enfrentar o Nacional-PAR deve ter: Carlos Miguel; Fagner (Matheuzinho), Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro (Paulinho); Romero, Wesley (Yuri Alberto) e Pedro Raul.

Com quatro pontos após três rodadas, o Corinthians ocupa a terceira colocação do Grupo F, fora da zona de classificação para as oitavas de final da Conmebol Sul-Americana.

O primeiro colocado de cada um dos oito grupos garante vaga direta, enquanto que o vice-líder de cada chave enfrenta, em jogos de ida e volta, o time eliminado e que ficou na terceira colocação da fase de grupos da Conmebol Libertadores.

*Com informações do ge