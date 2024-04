Coronado diz que pode jogar com Garro e compara estilo ao de Jadson no Corinthians 

Meia supera lesão, dengue e período de adaptação com expectativa de ser mais utilizado no Timão.

Igor Coronado fez a sua segunda partida seguida pelo Corinthians. Apesar de ter saído duas vezes do banco de reservas, a sequência é maior desde a sua chegada ao clube.

O meia se recuperou totalmente de uma lesão muscular sofrida em sua estreia seguida de um contágio por dengue, que acabou retardando o seu retorno. No último domingo, ele explicou como prefere atuar e projetou até uma possível parceria com Garro no meio de campo do Timão.

“Somos dois jogadores mais ou menos com a mesma característica ali no meio, eu creio que a gente pode jogar assim. A minha posição preferida é de um camisa 10, né? Mas eu posso atuar no meio-campo, pela esquerda, ou como nos últimos jogos também, joguei mais pelo lado direito. Vou me colocar na posição do professor aí pra ser utilizado o máximo que puder”, disse.

Igor Coronado tem sido comparado com o estilo de outro jogador que teve trajetória recente de muito sucesso no Corinthians: o ex-meia Jadson.

“Eu acho que sim, já tinha ouvido falar e fico feliz com a comparação e espero de poder continuar mostrando, quer dizer, espero poder mostrar muito mais.”

Com três jogos e uma assistência pelo Corinthians, Igor Coronado vive a expectativa de fazer seu primeiro jogo como titular. Na quarta, às 20h, o Timão enfrenta o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias de Sul, pela segunda rodada do Brasileirão.

“Eu quero estar em campo, independentemente com quem for jogar. A gente tem ótimos jogadores aqui com características e estilos diferentes, isso é uma ótima opção para o treinador decidir quem quer deixar em campo”, finalizou.

A partida é a primeira da sequência de três confrontos fora de casa que o Timão terá pela frente. Além do time gaúcho, o Corinthians vai enfrentar Bragantino, também pelo Brasileirão, e o Argentinos Juniors, pela Sul-Americana, fora de São Paulo.

O técnico António Oliveira adota cautela sobre a possibilidade de Coronado ter mais minutos em campo ou até mesmo começar uma partida entre os titulares.

“Não gosto de individualizar, Coronado vem bem, tem entrado bem, vem de um processo difícil, dois meses sem treinar, tivemos de condicionar, teve dengue, vai cada vez mais atrasando sua conclusão, é preciso cautela. Não podemos correr risco”, disse António Oliveira.

*Com informações do ge