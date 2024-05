Corinthians vê Cássio irredutível sobre saída e negocia condições para rescisão de contrato 

Goleiro recusa proposta de renovação contratual e pede para sair; destino deve ser o Cruzeiro.

A era Cássio está mesmo chegando ao fim no Corinthians. Nesta quarta-feira, o goleiro teve uma conversa com o presidente do clube, Augusto Melo, e reforçou o desejo de sair. A diretoria alvinegra tentou convencê-lo a permanecer, mas o jogador se mostra irredutível.

Cássio tem proposta do Cruzeiro para um contrato de três anos e quer uma liberação imediata do Corinthians. A janela de transferências abre apenas em julho, mas o goleiro se vê sem clima para permanecer.

Diante desse cenário, o Corinthians agora discute as condições para a rescisão do contrato do jogador, que vai até dezembro. Uma nova reunião com os agentes do atleta deve acontecer ainda nesta tarde.

Eventual despedida do goleiro e possíveis homenagens a ele ainda não entraram em pauta nas conversas.

A decisão de Cássio já estava tomada há alguns dias e foi comunicada à diretoria do clube na segunda-feira, em reunião com os empresários dele.

Augusto Melo, porém, pediu uma conversa diretamente com o goleiro, a fim de tentar convencê-lo a ficar. O Corinthians ofereceu prorrogar o vínculo do jogador até 2026, mas nem isso o seduziu.

Cássio reforçou que a intenção de sair não tem relação com aspectos financeiros ou contratuais.

Ele foi reserva nas últimas seis partidas do Corinthians, mas antes disso já vinha dando sinais de esgotamento.

“Se eu estiver atrapalhando o Corinthians, se não estiver agradando… Para mim está muito difícil também. Tudo de errado que acontece no Corinthians sobra para mim. O time leva gol e a culpa é do Cássio. Toma um gol de pênalti e a culpa é do Cássio”, desabafou o goleiro, há três semanas.

Como líder do elenco, Cássio acaba sendo uma espécie de escudo para os demais atletas em momentos críticos – o que tem sido rotina nas últimas temporadas. Com a saída de outros líderes recentes, como Gil e Renato Augusto, ele passou a ser ainda mais exigido em 2024.

Atualmente com 36 anos, o goleiro pensa em jogar mais três ou quatro temporadas e acredita que o fim da relação com o Corinthians será o melhor para ele e para o clube. Na opinião de Cássio, a presença dele na reserva gera uma pressão extra sobre Carlos Miguel. Ele entende que “empurrar” tal situação até dezembro geraria ainda mais desgaste.

Segundo atleta que mais defendeu o Corinthians, com 712 jogos, atrás apenas de Wladimir, Cássio conquistou quatro Paulistas (2013, 2017, 2018 e 2019), dois Brasileiros (2015 e 2017), uma Libertadores (2012), um Mundial (2012) e uma Recopa Sul-Americana (2013) pelo Timão.

*Com informações do ge