Corinthians tropeça em jogo “goleável”, avança na Libertadores, mas frustra torcida 

Timão teve a chance de mostrar que pode brigar pelo bicampeonato, mas empate com Always Ready decepciona e traz preocupações para mata-mata.

Aconteceu o esperado na noite desta quinta-feira (26.mai) na Neo Química Arena: o Corinthians se classificou para as oitavas de final da Libertadores. Mas não da forma que os quase 40 mil torcedores no estádio esperavam. O empate por 1 a 1 com os reservas do Always Ready foi suficiente para a segunda posição do Grupo E, mas teve gosto de frustração.

É possível dividir o jogo em três partes. No começo, o Timão encontrou cenário tranquilo. Parecia aquele enredo em que os times brasileiros goleiam com facilidade. Com uma falha individual de Robson Bambu, porém, a situação se complicou no fim do primeiro tempo.

Por último, veio a tensão da segunda etapa e o receio de não classificar. Apesar disso, o Timão conseguiu avançar, mesmo que com a pior campanha desde 1991 e o pior ataque. Após o apito final, parte da torcida deixou as dependências da Neo Química Arena, porém, não sem antes vaiar o elenco alvinegro.

Próximo compromisso

O Corinthians, agora, vira a chave e foca no Campeonato Brasileiro, torneio em que é líder; e neste domingo (29.mai), às 18h, o Timão recebe o América-MG em casa, pela oitava rodada do torneio.