Corinthians treina em Belém após derrota e inicia preparação para estreia no Brasileiro 

Após perder para o Remo na Copa do Brasil, Timão volta a São Paulo para enfrentar o Cruzeiro no domingo, às 16h, na Neo Química Arena.

O elenco do Corinthians treinou em Belém antes da volta a São Paulo, nesta quinta-feira, e iniciou a preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro. O Timão encara o Cruzeiro no domingo, às 16h, na Neo Química Arena.

No dia seguinte à derrota por 2 a 0 para o Remo, apenas oito atletas foram a campo em atividade realizada no estádio da Curuzu. Fernando Lázaro comandou trabalhos de passe, movimentações e controle de bola em espaço reduzido.

Os demais jogadores ficaram no hotel, realizando exercícios na academia e trabalhos regenerativos.

À tarde, a delegação alvinegra embarcou de volta para casa. Nesta sexta-feira, o Timão se reapresenta no CT Joaquim Grava.

Uma possível escalação do Corinthians para enfrentar o Cruzeiro tem: Cássio, Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Fausto Vera, Maycon (Cantillo ou Du Queiroz), Giuliano e Adson (Paulinho); Yuri Alberto e Róger Guedes.

Copa do Brasil

O time de Fernando Lázaro vai precisar reverter o resultado contra o Remo no segundo jogo, que acontecerá na quarta-feira, dia 26 de abril, às 21h30, na Neo Química Arena.