Corinthians treina com chuva e inicia a preparação para jogo contra o Remo 

Elenco do Timão ganhou folga após vencer na estreia da Libertadores diante do Liverpool-URU.

O elenco do Corinthians se reapresentou no último sábado após receber um dia de descanso da comissão técnica na sexta-feira, um dia depois de derrotar o Liverpool-URU por 3 a 0, em Montevidéu, na última quinta-feira, na estreia da Conmebol Libertadores.

Na manhã de sábado, a comissão técnica alvinegra deu início à preparação para a estreia na Copa do Brasil, desta quarta, às 21h30, quando visita o Remo, no Mangueirão, em Belém/PA, no jogo de ida da terceira fase.

Quem jogou por 45 minutos ou mais ficou na parte interna do CT para um trabalho regenerativo. Os demais jogadores foram a campo. O treinou incluiu três novidades da base: o goleiro Cadu (2005) e os meio-campistas Vitor Robson (2005) e João Victor (2005). Além, claro, de Pedrinho, já integrado.

O meia Renato Augusto, que teve uma torção no joelho direito na partida diante do Liverpool-URU, será submetido a uma artroscopia nos próximos dias. O prazo de recuperação é de seis a oito semanas. O clube informou que ele já realiza tratamento.

Aos 35 anos, o meio-campista vive um ano complicado. Diante do Santo André, há um mês, havia sofrido uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito que o tirou do jogo das quartas do Paulistão diante do Ituano. Depois de um mês de preparação, voltou, mas sofreu novo problema.

Para o jogo contra o Remo, o Timão contará com a volta do zagueiro Bruno Méndez em Belém. O uruguaio teve de cumprir um jogo de suspensão na estreia da Libertadores, mas agora está disponível.

Outro que pode ser opção é Caetano, que trata um edema no músculo posterior da coxa esquerda. O jogador já treina no gramado e dependendo da evolução pode ficar à disposição de Fernando Lázaro.