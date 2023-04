Corinthians terá desfalques para enfrentar o Remo; veja lista e provável time 

Renato Augusto, Balbuena e mais dois não ficam à disposição de Fernando Lázaro para o duelo.

O Corinthians encerrou a preparação para enfrentar o Remo, pela terceira fase da Copa do Brasil. O elenco fez o último treino na manhã desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, e embarca para Belém do Pará no início da tarde. O jogo acontece nesta quarta, às 21h30, no Mangueirão.

O Timão terá desfalques para o duelo: os zagueiros Caetano e Balbuena, o lateral-direito Rafael Ramos, o meia Renato Augusto e o atacante Júnior Moraes não viajam com a delegação. Renato é o principal dos desfalques e tem uma lesão no menisco do joelho direito.

No domingo, o Corinthians já terá a estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Cruzeiro, em casa, na Neo Química Arena e, por isso, alguns jogadores serão poupados. O caso mais emblemático é de Róger Guedes, que deve ser trocado por Pedro.

Uma possível escalação do Corinthians para enfrentar o Remo é: Cássio, Fagner, Gil, Bruno Méndez e Matheus Bidu; Cantillo, Maycon, Paulinho e Adson; Yuri Alberto e Pedro.

Veja a lista de relacionados:

Goleiros : Carlos Miguel, Cássio e Matheus Donelli

Laterais : Fábio Santos, Fagner e Matheus Bidu

Zagueiros : Bruno Méndez, Gil e Murillo

Meias : Cantillo, Du Queiroz, Fausto Vera, Giuliano, Matheus Araújo, Maycon, Paulinho e Roni

Atacante : Adson, Chrystian Barletta, Pedro, Róger Guedes, Romero e Yuri Alberto

*Com informações do ge