Corinthians terá de arcar com multa milionária para antigo patrocinador 

Timão ainda não depositou para a PixBet o valor relacionado ao rompimento com a empresa.

Caberá ao Corinthians o pagamento da multa pela rescisão de contrato com a Pixbet, que deixou de patrocinar o clube após acordo do Timão com a VaideBet.

Ao anunciar o novo acordo de patrocínio máster, há duas semanas, Augusto Melo, presidente do Corinthians, disse que a nova parceira seria responsável pelo pagamento da indenização. A assessoria do dirigente afirma que ele se confundiu.

“Existe uma multa que era de R$ 30 milhões, da Pixbet, que cumpriu um ano (de contrato) e tem uma multa hoje de R$ 20 milhões, que ela (VaideBet) vai arcar. Fora esse patrocínio de R$ 360 milhões, ela arca com a multa”, disse Augusto Melo, em 7 de janeiro.

Além dos R$ 10 milhões mensais ao longo de três anos, a VaideBet concordou em pagar R$ 10 milhões em luvas (bônus pela assinatura do contrato) ao Corinthians. O valor já foi entregue ao clube.

O rompimento com a Pixbet ocorreu porque o contrato com a empresa previa exclusividade entre os patrocinadores do Corinthians no segmento de apostas esportivas. A marca da empresa era estampada no ombro da camisa do Timão.

Embora o clube tenha estreado no Campeonato Paulista com a VaideBet no espaço máster da camisa, ainda não foi paga a indenização à Pixbet. O departamento jurídico alvinegro vai avaliar com a empresa se as obrigações de ambos os lados foram cumpridas e tentará negociar uma melhor forma de pagamento.

A Pixbet apresentou uma proposta de R$ 75 milhões pelo patrocínio máster do Corinthians, mas a nova diretoria alvinegra recusou por ter uma oferta maior da VaideBet – o contrato fechado é o maior do futebol brasileiro.

Próximo compromisso

O Corinthians lidera o Grupo C com três pontos, à frente de Inter de Limeira e Mirassol, que têm um ponto, e o Bragantino, que perdeu na primeira rodada. O Timão volta a campo nesta quarta-feira, 19h30, contra o Ituano, em Itu.