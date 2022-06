Corinthians tenta recuperar Willian, Jô, Fagner e João Victor para rodada do Brasileirão 

Timão só volta a campo no sábado, contra o Atlético-GO, em Goiânia, pela competição nacional.

Com uma semana cheia pela frente, o Corinthians se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava nesta terça-feira (31.mai), dois dias após o empate com o América-MG pelo Brasileirão.

O foco é a recuperação de lesionados, a correção de erros e o ganho de fôlego para o jogo contra o Atlético-GO, sábado, às 20h30, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia/GO, pelo Campeonato Brasileiro.

Com 15 pontos, o Timão agora divide a ponta com Palmeiras e Atlético-MG, melhores em saldo.

Na última segunda-feira, o dia foi para os que tratam de lesões no departamento médico. Já a terça-feira serviu para a recuperação dos jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no último fim de semana. Eles realizaram trabalhos regenerativos.

Os demais foram a campo, onde fizeram trabalhos de finalização, uma atividade de posse de bola em campo reduzido e ainda um enfrentamento, também em espaços encurtados.

O lateral-direito Fagner e o zagueiro João Victor seguem o trabalho de recuperação de entorses nos tornozelos direitos. Ambos realizaram atividades na parte interna do CT e também fizeram um trabalho físico no gramado.

O atacante Jô (trauma na perna esquerda) e o meio-campista Willian (trauma no tornozelo direito) realizaram tratamento com a equipe de fisioterapia.

Cinco jogadores da base completaram o treinamento: o zagueiro Alemão (2002); os meio-campistas Breno Bidon (2005) e Pedrinho (2004); além dos atacantes Arthur Sousa (2002) e Wesley (2005).