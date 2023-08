Corinthians tenta manter maior “freguesia” da Arena contra Goiás 

Esmeraldino é único clube da Série A contra o qual Timão tem 100% de aproveitamento em Itaquera; veja estatísticas em duelos com outros rivais.

O Corinthians defende, às 21h deste sábado, seu melhor aproveitamento em casa contra um clube do Brasileirão. O Goiás é o único dos 19 adversários da Série A que jamais pontuou na Neo Química Arena.

Foram cinco Corinthians x Goiás em Itaquera até hoje, e todos eles terminaram em vitória alvinegra. O primeiro foi também a primeira goleada corintiana no estádio, por 5 a 2 em 2014; o mais recente, no ano passado, foi decidido por um pênalti convertido por Fábio Santos. No total, são 13 gols marcados e três sofridos.

O Corinthians está invicto na Arena contra outros nove clubes do Brasileirão, mas todos já conseguiram pelo menos um empate no estádio. O Goiás é caso único.

São quase dez anos sem que o Goiás pontue como visitante contra o Corinthians. A última vez foi no Brasileirão de 2013, em setembro daquele ano, quando venceu o então campeão mundial por 2 a 1 no Pacaembu.

Aquele era o Corinthians de Tite, Ralf, Douglas e cia. Daquele time, Cássio permanece, Gil e Fábio Santos voltaram, e Alessandro atualmente é gerente de futebol. Alexandre Pato marcou um gol, mas Amaral e Hugo garantiram a vitória esmeraldina.

Neste sábado, os times têm confronto direto para se afastar da zona de rebaixamento. O Corinthians abre a rodada na 13ª posição com 24 pontos, e o Goiás é o 15º com 23.

A tendência é de que Luxemburgo poupe alguns titulares, pois a prioridade é a visita ao Estudiantes pela Conmebol Sul-Americana, na terça-feira. Lucas Veríssimo, Matheus Bidu e Wesley, por exemplo, são alguns dos reservas que devem ganhar chance.

O Corinthians tem 12 pendurados com dois cartões amarelos e, se algum deles tomar mais um contra o Goiás, perde o clássico contra o Palmeiras na rodada seguinte.

Por isso, um possível time do Corinthians para esse compromisso pode ter: Cássio, Léo Maná, Lucas Veríssimo, Caetano e Matheus Bidu; Fausto Vera, Ruan Oliveira e Giuliano; Wesley, Gustavo Mosquito e Felipe Augusto.