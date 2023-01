Corinthians tenta a contratação do meia Matheus Pereira, do Al Hilal 

Timão negocia o empréstimo do jogador, que foi adquirido em 2021 por 18 milhões de euros.

O Corinthians abriu conversas com o Al Hilal, da Arábia Saudita, na tentativa de contratar o meia-atacante Matheus Pereira, de 26 anos.

O jogador começou a carreira no Sporting, de Portugal, e chegou a jogar o Campeonato Inglês pelo West Bromwich.

A diretoria do Corinthians deseja ter o jogador por empréstimo. O interesse foi noticiado inicialmente pelo jornalista Samir Carvalho.

Recentemente, o Al Hilal recusou a investida de outros clubes brasileiros, como o Botafogo. Em 2021, os árabes pagaram 18 milhões de euros para ter Matheus Pereira, que assinou contrato de cinco temporadas.

Recentemente, veículos estrangeiros noticiaram que o meia-atacante estaria rescindindo o contrato com o Al Hilal, mas o próprio atleta negou a informação nas redes sociais.

O Corinthians não vê urgência em contratar reforços nesse começo de ano, já que até abril disputará apenas o Paulistão. Porém, a diretoria alvinegra diz estar atenta a eventuais oportunidades de mercado, como jogadores emprestados ou sem custos de aquisição.

Até o momento, o Timão contratou apenas dois reforços para 2023: o lateral-esquerdo Matheus Bidu e o atacante Ángel Romero.

Quem é Matheus Pereira

Mineiro de Belo Horizonte, o jogador mudou-se com apenas 14 anos para Portugal e passou a defender o Trafaria. Depois, encontrado por um olheiro, foi contratado para a base do Sporting.

Foi no clube de Lisboa que ele estreou como profissional, aos 18. Ele passou pela equipe B do Sporting e, em 2017, foi emprestado ao modesto Chaves.

No ano seguinte, o jogador foi cedido ao Nürnberg, da Alemanha. Lá, chamou atenção do West Bromwich, clube no qual viveu o melhor momento da carreira. Matheus Pereira esteve na campanha de acesso do time à primeira divisão inglesa. Na Premier League, ele disputou 34 jogos e marcou 12 gol.

Próximo compromisso

O Corinthians volta a campo pela terceira rodada do Paulistão neste sábado, às 18h30, diante da Inter de Limeira, no Estádio Major Levy Sobrinho.