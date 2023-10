Corinthians tem titulares em campo e treina posse de bola e pressão no ataque 

Alvinegro trabalhou no CT pela primeira vez desde a eliminação da Copa Sul-Americana; time enfrenta o Flamengo, sábado, às 21h, em Itaquera.

O Corinthians abriu a preparação para encarar o Flamengo, sábado, às 21h, em Itaquera, pelo Brasileirão. Os titulares foram a campo no CT Joaquim Grava na manhã desta quinta-feira, o primeiro dia de trabalho tático desde a eliminação da Copa Sul-Americana.

Segundo o clube, o trabalho teve atenção à posse de bola no espaço reduzido e ao movimento de perder e pressionar o adversário. Também houve um ensaio do posicionamento pensando já no Flamengo.

O treino contou com a presença de seis jogadores das categorias de base: o goleiro Kauê, o lateral Abimael, os zagueiros Alexandre e Vinicius Cressi, e o atacante Breno Zanetti.

Foi a primeira atividade no CT desde a derrota para o Fortaleza, há dois dias. Na última quarta-feira o elenco fez uma recuperação física ainda na capital cearense antes da viagem de volta a São Paulo.

A tendência é que a maioria dos titulares seja mantida para encarar o Flamengo, afinal a partir de domingo são 11 dias sem jogos por causa da data Fifa.

Uma possível escalação do Corinthians tem: Cássio; Bruno Méndez (Fagner), Lucas Veríssimo, Gil e Matheus Bidu; Gabriel Moscardo, Maycon, Matías Rojas, Renato Augusto (Giuliano) e Wesley (Romero); Yuri Alberto.

O Corinthians é o atual 13º colocado do Brasileirão com 30 pontos e ainda convive com a preocupação de olhar para baixo, pois está a quatro pontos da zona de rebaixamento.

O jogo contra o Flamengo começa às 21h deste sábado, na Neo Química Arena, e vale pela 26ª rodada do Brasileirão.

*Com informações do ge