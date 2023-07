Corinthians supera clima hostil no Peru e avança na Sul-Americana 

Time alvinegro vai encarar o Newell’s Old Boys na próxima fase do torneio.

Atuando com o time reserva e recheado de garotos, o Corinthians venceu o Universitario-PER por 2 a 1, nesta terça-feira (18.jul), no Monumental de Lima, no Peru, e avançou para as oitavas de finais da da Copa Sul-Americana. Com a vitória na Neo Química por 1 a 0 no jogo de ida, o Corinthians avançou nos playoffs com o placar agregado de 3 a 1. Maycon e Ryan marcaram os gols corinthianos. Agora, o Corinthians irá enfrentar o Newells Old Boys, da Argentina, nas oitavas de finais.

Enfrentando um clima hostil, o Corinthians soube jogar o jogo contra o Universitario. Defendendo a vantagem mínima de 1 a 0, Luxemburgo foi a campo com uma linha de três zagueiros, povoou o meio campo e colocou Róger Guedes, único titular em campo, para comandar o ataque, flutuando entre as linhas. O time paulista começou o jogo medindo a temperatura e deixou o time peruano com a posse da bola, controlando a partida defensivamente.

Sem muita inspiração na frente e com um ataque desentrosado, o Corinthians pouco incomodou e teve tomadas de decisões erradas no último terço do campo. O time não conseguiu encaixar nenhum contragolpe e apenas administrou a pressão adversária. Carlos Miguel precisou intervir em dois lances. Em cobrança de falta de Urruti e uma saída precisa nos pés de Quispe.

Na segunda etapa, o Corinthians manteve a postura defensiva, chamando o Universitário para o campo de ataque. O time paulista seguiu controlando o jogo sem a posse da bola e começou a explorar mais os espaços para armar os contra-ataques. Ganhando mais velocidade na saída de bola com Maycon, Róger Guedes parou em Romero. No lance seguinte, Bidu cruzou na medida para o camisa 10 que acertou a trave. No rebote, Maycon encheu o pé para abrir o placar, aos 24 minutos.

A vantagem paulista durou pouco tempo. Polo cruzou e a bola bateu na mão de Guilherme Biro, dentro da área, e o pênalti foi marcado. Flores bateu forte e empatou o duelo, aos 31 minutos. O time peruano foi para cima em busca do gol salvador, deixando espaço para o Corinthians. A estratégia deu certo. Róger Guedes venceu a marcação na raça e bateu cruzado. O goleiro deu rebote e Ryan selou a classificação corinthiana.

Após o gol, jogadores do Universitario partiram para cima dos jogadores do Corinthians, gerando uma confusão generalizada no gramado, que acabou paralisando a partida em 15 minutos. Matheus Araújo e Ryan acabaram sendo expulsos na confusão. Com a bola rolando, Quispe acertou o travessão de Carlos Miguel. O Corinthians suportou bem a pressão e segurou a vitória até o apito final.

Próximo compromisso

O Corinthians volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde tem o confronto direto contra o Bahia, no sábado, às 18h30, na Arena Fonte Nova, pela 16ª rodada.