Corinthians segue sem Rojas diante do Internacional 

Timão finaliza a preparação no CT Joaquim Grava e segue viagem a Porto Alegre.

O Corinthians finalizou nesta sexta-feira a preparação para o duelo contra o Internacional, no Beira-Rio, marcado para sábado, às 18h30, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O elenco, agora, ficará alguns dias longe do CT Joaquim Grava. A delegação embarca nesta sexta-feira para Porto Alegre para o duelo com o Inter e, de lá, partirá para Rosário, na Argentina, onde o Timão encara o Newell’s Old Boys na próxima terça-feira, na decisão das oitavas da Sul-Americana.

Suspenso na vitória contra o Vasco, na semana passada, pelo Brasileirão, o zagueiro Murillo será reforço para a comissão técnica.

Matías Rojas, que sofreu um trauma e entorse no pé esquerdo contra o Bahia, cumpre seu cronograma de recuperação e segue como desfalque. Também ficarão em São Paulo o zagueiro Lucas Veríssimo e o meio-campista Gabriel Moscardo (cirurgia de apendicite), em trabalhos de adaptação física.

O volante Cantillo, com incômodo na região anterior da coxa direita, também não está relacionado.

Um possível Corinthians pode ter Cássio, Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos; Maycon, Fausto Vera e Renato Augusto; Adson, Wesley e Yuri Alberto.