Corinthians se reapresenta e inicia preparação para duelo com o Botafogo

Depois de vencer o Goiás por 2 a 1, em Goiânia, o Corinthians voltou aos trabalhos na manhã desta quinta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava. O Timão deu início à preparação para o duelo contra o Botafogo, marcado para este sábado (05), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Esmeraldino, exceto pelo goleiro Cássio, participaram de um trabalho de recuperação física. O restante do elenco realizou um treinamento técnico e tático em campo reduzido, comandado pelo técnico Tiago Nunes.

Segundo as imagens do treino divulgadas pelo clube, os atletas que participaram da atividade com bola foram o zagueiro Bruno Méndez, os laterais Sidcley e Michel Macedo, os volantes Éderson, Xavier, Gabriel e Camacho, que foi substituído no jogo por opção técnica, os meias Araos, Gabriel Pereira, Otero e Mateus Vital e os atacantes Boselli, Everaldo, Davó e Léo Natel.

O Corinthians tem apenas mais um dia para se preparar para o confronto diante do Botafogo. O último treino antes da partida contra o Glorioso será realizado na tarde desta sexta-feira.

Atualmente, o Timão ocupa a nona colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, com oito pontos conquistados. O clube alvinegro tem duas vitórias, dois empates e duas derrotas em seis jogos disputados – o duelo contra o Atlético-GO, pela primeira rodada, foi adiado devido à disputa da final do Campeonato Paulista;