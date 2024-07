Corinthians se reapresenta e inicia preparação com interino para jogo contra o Vasco 

Raphael Laruccia deve comandar o time neste meio de semana em São Januário, apesar do iminente acerto com Ramón Díaz.

O Corinthians se reapresentou na tarde desta segunda-feira e iniciou a preparação para o compromisso de quarta, às 19h, contra o Vasco, em São Januário, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Quem atuou mais de 45 minutos na derrota por 3 a 0 para o Cruzeiro ficou na parte interna do CT para a realização de uma atividade regenerativa.

O resto do elenco foi a campo com o interino Raphael Laruccia e participou de duas atividades com bola: um treinamento de posse de bola e marcação e outro de enfrentamento.

O Timão tem mais uma atividade, a se realizada nesta terça-feira, antes do embarque para o Rio de Janeiro.

Para o duelo de quarta, Raphael Laruccia deve seguir no banco de reservas. O clube tem conversa adiantada para ter Ramón Díaz no comando; porém, questões burocráticas devem impedir que o argentino possa dirigir o time no meio de semana.

O Timão não contará em São Januário com o meia Rodrigo Garro, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão.

O time tenta reencontrar o caminho das vitórias na competição e sair da zona de rebaixamento. O Corinthians soma apenas 12 pontos, em 15 jogos, e está dentro do Z-4.

*Com informações do ge