Corinthians renova com zagueiro que nunca jogou no clube e fará cessão a time de Portugal 

Heitor Casagrande chegou para o sub-23 e passou pelo Oeste, mas nunca atuou pelo Timão.

Um jogador que nunca jogou pelo Corinthians e que tinha contrato até 31 de dezembro teve o seu vínculo renovado e publicado nesta terça-feira (17.jan) no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Trata-se do zagueiro Heitor Casagrande, de 24 anos. Ele, porém, não ficará no Timão.

Heitor será cedido a um clube português que, segundo informações do Corinthians, topou arcar com os salários e fixar um valor de compra pelo jogador que estava livre em 1 milhão de euros (R$ 5,5 milhões).

Ainda segundo as informações fornecidas pelo Corinthians, o clube será o Guarda Desportiva Futebol Clube, que ocupa a lanterna de um dos grupos do Campeonato de Portugal, que equivale à quarta divisão.

Heitor foi contratado pelo Corinthians em novembro de 2020, aos 22 anos. Revelado pelo Linense em 2015, o zagueiro passou pela Votuporanguense e tinha como último registro o Guarani em 2018. Mesmo parado há dois anos, foi contratado para o sub-23. Ficou por lá dois anos e nunca atuou.

Em 2022, foi emprestado para o Oeste. E, em Barueri, também não teve nenhum jogo registrado – ele ficou no banco de reservas em três partidas da Série D do Brasileirão e em cinco confrontos da Copa Paulista, mas não entrou em campo. Em 31 de dezembro, teve seu vínculo encerrado nos dois clubes. Agora, porém, ganhou novo vínculo para ser negociado com a equipe portuguesa.

Sem muita atuação nas redes sociais, Heitor possui um perfil no Instagram com 936 seguidores e três fotos publicadas, todas em treinos pelo Corinthians, a última postada em 30 de setembro de 2021.

*Com informações do ge