Corinthians recusa proposta do Sporting por Matheus Araújo 

Timão achou baixa a oferta pelo meio-campista destaque das categorias de base.

O Corinthians recusou nos últimos dias uma proposta do Sporting, de Portugal, pelo meia Matheus Araújo, de 20 anos.

O clube português acenou com uma oferta de 3,5 milhões de euros (R$ 17,9 milhões), mas o Timão recusou de pronto. O clube tem 70% dos direitos econômicos, enquanto o atleta tem 30%. A diretoria considerou os valores baixos e acredita que possa receber muito mais pelo jovem jogador.

Matheus Araújo fez parte da seleção brasileira sub-17 que foi campeã mundial em 2019. Ele participou da campanha junto do goleiro Matheus Donelli, hoje no profissional.

O meia tem feito jogos em seu último ano de sub-20, mas sobe com frequência para treinar com o elenco de Vítor Pereira. Ele foi relacionado, por exemplo, para o duelo com o Always Ready, da Bolívia, mas não saiu do banco. Na Libertadores, está inscrito com a camisa 20.

Apesar de jovem, o garoto tem dois jogos pelo elenco profissional em outras temporadas. Ainda em 2019, participou de amistoso com o técnico Fábio Carille. Já em 2021, entrou em jogo do Paulistão, contra o Novorizontino, com Vagner Mancini.

O garoto renovou seu contrato com o Corinthians no fim do ano passado. O vínculo atual é válido até 31 de dezembro de 2024.

Liberado pela Polícia, jovem responderá por crime de ameaça a Willian e pede desculpas a jogador

A Polícia Civil de São Paulo prendeu, na manhã desta quinta-feira (2.jun), o homem responsável por ameaçar Willian e a família do jogador do Corinthians nas redes sociais. A prisão, confirmada pelo delegado Cesar Saad, foi realizada no Capão Redondo, na Zona Sul da capital, por volta das 7h.

O jovem se chama Rafael Rocha, tem 21 anos e trabalha como auxiliar de nutrição. Ele prestou depoimento, responderá pelo crime de ameaça, mas foi liberado.

“É um jovem, trabalhador, o menino trabalha num hospital em São Paulo, não tem necessidade nenhuma de ter feito da forma que fez, está muito arrependido, os familiares estão aí com ele, se desculparam, queriam até falar com o Willian para se desculpar. Ele está arrependido mesmo”, disse o delegado Cesar Saad ao “Jornal Hoje”, da TV Globo.

Rafael Rocha confessou a autoria das mensagens e, depois de ser liberado, usou suas redes sociais para se desculpar de duas formas: com uma mensagem para seus seguidores, lamentando o ocorrido, e com uma mensagem direta a Willian, pedindo perdão.

“Willian, peço mil perdões a você e a sua família por ter copiado palavras que não expressam quem eu sou e nem o que desejo a vocês. Passo atualmente por problemas e tratamento psicológico, e peço humildemente desculpas pelos problemas provocados. Peço que respeitem o trabalho de cada um e não façam o que eu fiz, pois torcer não é isso”, escreveu o torcedor ao camisa 10 do Timão.