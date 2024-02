Corinthians recebe a visita de representantes do Bayer Leverkusen no CT Joaquim Grava 

Encontro entre os clubes foi pautado por troca de experiências e aproximação institucional.

O Corinthians recebeu representantes do Bayer Leverkusen, um dos mais tradicionais times da Alemanha e que lidera o campeonato local, para uma troca de experiências e aproximação institucional.

Em viagem pela América do Sul, a delegação alemã passou pelo CT Joaquim Grava para conhecer as instalações do local.

Revelado pelo Corinthians e com passagem pela Bayer, o ex-jogador Paulo Sérgio participou da reunião que teve a presença do presidente Augusto Melo e do diretor de futebol Rubens Gomes.

O Corinthians tem aprofundado relações com vários times na gestão de Augusto Melo, que percorreu alguns países da América do Sul antes da posse oficial como presidente para estreitar laços.

O dirigente também esteve visitando a sede do Bayern de Munique e revelou ter observado ideias executadas pelo time alemão que podem ser implementadas no Timão futuramente.

Uma das ideias trazidas foi a possibilidade de comercialização do nome do CT Joaquim Grava. Desde que foi inaugurado, em 2010, o centro de treinamento do Corinthians leva o nome do médico que por décadas trabalhou no clube e também esteve envolvido na construção do local.

Apesar de Augusto Melo ter dado declarações no início de janeiro que as negociações pela propriedade do local estavam avançadas, nenhum anúncio foi feito até o momento para a mudança de nome do CT.

*Com informações do ge