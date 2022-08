Corinthians projeta retorno de Renato Augusto e Willian contra o Flamengo no Maracanã 

Meias devem estar à disposição para o jogo de volta das quartas da Libertadores.

Os meias Renato Augusto e Willian devem estar à disposição do técnico Vítor Pereira no jogo de volta das quartas de final da Libertadores, na próxima terça-feira, contra o Flamengo, no Maracanã. No duelo da ida, sem a dupla, o clube carioca fez 2 a 0 na Neo Química Arena.

Renato Augusto já treina com o restante do elenco no CT Joaquim Grava. Ele ainda precisa readquirir condicionamento físico e ter mais atividades de impacto antes de ser liberado, mas o clube considera o prazo suficiente para que ele esteja apto.

O camisa 8 do Timão teve uma lesão no músculo solear (na parte posterior da perna, entre o joelho e o calcanhar) e não atua desde 19 de junho, quando enfrentou o Goiás, pelo Brasileirão. Foram 13 jogos perdidos pelo atleta no período.

Já o camisa 10 se queixou de dores no músculo posterior da coxa direita ainda no último sábado, quando atuou por 34 minutos diante do Botafogo. Avaliado pelos médicos, Willian foi diagnosticado com uma tendinite no local e passou a ser medicado com anti-inflamatórios e a fazer sessões de fisioterapia.

O clube adota postura de não comentar os casos de lesões publicamente, mas internamente mostra confiança em ter o camisa 10 no duelo do Maracanã. A presença de Willian no jogo contra o Avaí, neste sábado (6.ago), às 19h, na Ressacada, pelo Brasileirão, é improvável, mas ainda não está descartada.

Em 2022, Renato Augusto disputou 31 partidas e marcou três gols. Já Willian, desde que voltou ao Timão, no ano passado, disputou 44 jogos e fez um gol.