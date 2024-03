Corinthians pode escalar Cacá contra o São Bernardo pela Copa do Brasil 

CBF afirma que “por primeira partida da fase, entende-se a primeira partida do clube na fase”; ou seja, Cacá está liberado para jogar.

O Corinthians poderá contar com o zagueiro Cacá na partida de quinta-feira, às 20h, contra o São Bernardo, pela segunda fase da Copa do Brasil. O Timão recebeu uma resposta oficial da CBF que dá aval para o time usar o defensor neste meio de semana, já que no regulamento entende-se que “a primeira partida do clube na fase como primeira partida da fase”.

A interpretação do regulamento causou dúvidas em relação ao uso de novos reforços para a etapa do torneio. O clube procurou esclarecer se jogadores recém-contratados podem ser utilizados a partir do jogo da equipe na fase ou desde o início da etapa.

A segunda fase da Copa do Brasil começou na semana passada com a vitória do Atlético-GO por 3 a 1 sobre o Real Brasília, um dia antes de Cacá ser registrado no BID (Boletim Informativo Diário).

O Corinthians se respaldou também na posição do Internacional, que possui a interpretação de que novos reforços podem ser utilizados, já que acabaram registrados antes da partida do clube na fase.

O clube gaúcho recebeu aval da CBF para contar com Thiago Maia e Rafael Santos Borré no duelo contra o Nova Iguaçu, na quarta-feira.

A escalação da dupla colorada referendou a liberação para a presença de Cacá na quinta. O Timão, assim, poderá contar na lista de relacionados com o zagueiro, apresentado como 11º reforço da equipe na semana passada.

Na Copa do Brasil, essa é a última fase com partidas únicas no torneio. A partir da terceira etapa, os confrontos são em ida e volta.