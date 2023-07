Corinthians pode dobrar premiação caso avance à semifinal da Copa do Brasil

Timão acumula R$ 9,7 milhões em cotas no torneio; vaga na semi paga mais R$ 9 milhões.

Nesta quarta-feira, América-MG e Corinthians começam a definir quem se dá melhor nas quartas de final da Copa do Brasil, que tem o primeiro jogo marcado para as 21h30, no Independência.

Para o Corinthians, é a chance de praticamente dobrar a premiação já recebida no torneio.

Por participar de três fases, o Corinthians acumulou R$ 2,1 milhões (3ª fase), R$ 3,3 milhões (oitavas) e R$ 4,3 milhões (quartas). Somados, os valores já pagos pela CBF são de R$ 9,7 milhões.

Agora, quem avançar para a fase semifinal leva de uma vez R$ 9 milhões, o que praticamente dobra o que o Timão já recebeu.

Além deste valor, o Timão espera uma boa arrecadação com bilheteria para o jogo de volta, na Neo Química Arena. O jogo, a princípio, está marcado para o dia 12, mas deve sofrer alteração por conta dos duelos de playoff das oitavas da Copa Sul-Americana. A CBF ainda não confirma a data.

Premiação da Copa do Brasil:

3ª fase: R$ 2,1 milhões

Oitavas: R$ 3,3 milhões

Quartas: R$ 4,3 milhões

Semifinal: R$ 9 milhões

Vice-campeão: R$ 30 milhões

Campeão: R$ 70 milhões

Torcedores invadem motel e agridem Luan

O meia Luan, do Corinthians, foi agredido por torcedores do clube durante a madrugada desta terça-feira, em um motel de São Paulo. Em nota, o clube repudiou a “agressão covarde” contra o jogador.

Segundo informações, torcedores do Timão se dirigiram ao local, na Barra Funda, zona oeste da capital paulista, e conseguiram encontrar o jogador.

De acordo com relatos captados pela imprensa, Luan – que é de São José do Rio Preto/SP, sofreu agressões na região das costelas, mas está bem. O jogador estava acompanhado de cerca de cinco amigos e quatro mulheres. No início da tarde, ele publicou uma imagem de uma bermuda suja de sangue.

O delegado Cesar Saad, da Delegacia de Repressão aos Delitos Esporte, disse que o presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves, entrou em contato com ele: “Fui procurado pelo presidente Duilio e estou averiguando o caso. O Corinthians não conseguiu falar com o jogador nem o representante dele, mas já colocou o departamento jurídico em alerta para tratar desse tema”, afirmou Saad.

Luan em baixa

A agressão ao jogador acontece justamente após ele fazer um balanço de sua passagem pelo Corinthians desde 2020. O meia voltou a pedir oportunidades no início deste ano, desta vez para Vanderlei Luxemburgo. No último domingo, o técnico disse que não utiliza o jogador porque a torcida não quer.

Luan tem contrato com o Timão até o fim desta temporada. Ele não joga pelo clube desde fevereiro do ano passado. No total, foram 80 jogos, 11 gols e cinco assistências pelo Timão.

O meia foi contratado em 2020 a um custo de R$ 28,9 milhões. De acordo com o balanço financeiro de 2022, o Corinthians fechou o ano passado devendo R$ 4,5 milhões ao jogador em direitos de imagem.