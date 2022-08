Corinthians planeja manter Vitor Pereira até o final do ano e renovar contrato para a temporada 2023 

Presidente Duílio Monteiro Alves garante que resultado contra o Atlético Goianiense não interfere na avaliação.

A reunião com integrantes da Gaviões da Fiel serviu para explicar a declaração infeliz do técnico Vítor Pereira, sobre não ter medo de perder o emprego, por ter muito dinheiro tem no banco. O treinador desculpou-se, o que deve levar a mais uma jornada de apoio integral da torcida do Corinthians, que só costuma vaiar quando o jogo termina.

Em teoria, leva também à confiança de que Vítor Pereira seguirá até o final de seu contrato em novembro. O presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, diz que a intenção é renovar o contrato para 2023.

“Houve dificuldades no início do Jorge Jesus, do Abel Ferreira, do Cuca no Atlético-MG. Ele é um grande treinador”, disse o dirigente.

O contrato de Vítor Pereira termina no final do Brasileirão, em novembro.

“Nossa intenção já era assinar até o final do ano que vem”, afirmou Duilio.

Por mais que seja difícil assegurar situações de técnicos no futebol brasileiro, a palavra corintiana é de que Vítor Pereira será o treinador até o final do ano, independentemente da classificação ou eliminação na Copa do Brasil. E, depois, haverá a tentativa de renovação de contrato para 2023.

O Corinthians precisa, ainda na noite desta quarta, vencer o Atlético-GO por dois gols de diferença, para levar a decisão por pênaltis. Das 17 vitórias sob o comando de Vítor Pereira (duas sem ele no banco) apenas oito foram por dois gols ou mais de margem, só três por três gols de diferença ou mais.

*Com informações do ge