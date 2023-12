Corinthians planeja contratar psicólogo para dar suporte ao elenco em 2024 

Assunto foi discutido em reunião do técnico Mano Menezes com o presidente eleito do clube, Augusto Melo.

O Corinthians planeja contratar um psicólogo ou uma psicóloga para a próxima temporada para gerir a saúde mental de seu grupo de atletas do futebol profissional masculino.

A ideia é dar suporte emocional aos atletas em todos os momentos da temporada, mas, principalmente, nos de maior pressão – não só por resultados, mas também dentro do ambiente do dia a dia por outros motivos.

O plano é da diretoria que tomará posse em janeiro de 2024, presidida por Augusto Melo, que já sinalizou que terá outras inúmeras mudanças no departamento de futebol, até mesmo a troca no nome do CT Dr. Joaquim Grava, retirando a homenagem ao médico.

A contratação do profissional para cuidar da saúde mental dos jogadores, que poderão compartilhar também problemas pessoais que possam afetar seu desempenho em campo, passou pela aprovação do técnico Mano Menezes em reunião com Augusto sobre o próximo ano.

O time feminino do Corinthians conta com trabalho de uma psicóloga desde 2016, quando contratou Djara Flores. Mentes fortes de uma equipe que conquistou praticamente tudo que disputou nos últimos anos e é referência na modalidade. A expectativa é tentar repetir o sucesso do trabalho no masculino.

Durante 2023, o elenco passou por inúmeros momentos de desgaste mental, fosse pela cobrança em cima de resultados, mas, também pelas várias mudanças de comando técnico da equipe, algumas com repercussão nacional, como a contratação relâmpago de Cuca.

Também, na reta final do campeonato, já havia a certeza de que seria feita uma reformulação no grupo de jogadores, colocando fim à passagem de alguns pelo clube, o que novamente externou a necessidade de uma preocupação com a parte mental do elenco.

*Com informações do ge