Corinthians perde para o Independiente Del Valle na estreia de Luxemburgo 

Time paulista é dominado pelos equatorianos e se complica na Copa Libertadores.

O Corinthians conheceu sua segunda derrota consecutiva na Copa Libertadores nesta terça-feira (2.mai). O Timão recebeu o Independiente Del Valle dentro de casa e perdeu por 2 a 1, pelo Grupo E da competição continental.

O Timão saiu atrás no placar ainda no primeiro tempo e conseguiu reagir antes do intervalo, quando empatou o marcador. Na volta para o segundo tempo, porém, um erro individual de Maycon custou o placar para a equipe do Parque São Jorge.

Agora, o Timão foca suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Na próxima segunda-feira, o Corinthians recebe o Fortaleza, na Neo Química Arena, pela quarta rodada da competição nacional.

Duelo tático

Os primeiros minutos do jogo foram bastante movimentados, muito pelas propostas adotadas pelas equipes. Paciente, o Independiente Del Valle segurou a bola por mais tempo, aguardando espaços na defesa corintiana. Pelo lado alvinegro, muita velocidade nos contragolpes.

Logo nos primeiros minutos, o Corinthians criou duas boas chances. Na primeira, Róger Guedes ficou cara a cara com Ramírez e bateu de letra, para defesa do goleiro. Logo depois, em escanteio, Murillo testou no travessão.

E foi justamente em uma construção mais lenta que o Del Valle conseguiu abrir o marcador em Itaquera. Aos 21 minutos, Lautaro Díaz infiltrou a área pelo lado esquerdo e bateu de canhota, com muita força, sem chances para Cássio.

Foram ao menos 10 minutos de domínio equatoriano até o Corinthians esboçar alguma resposta. Pela direita, Adson lançou Yuri Alberto em velocidade, que infiltrou, trouxe para a perna direita e bateu na rede pelo lado de fora.

A estrela do artilheiro

No momento de maior apatia do Corinthians no jogo, brilhou a estrela do principal destaque da equipe na temporada. Pela direita, Adson costurou a marcação e deixou Róger Guedes cara a cara com Ramírez para igualar o placar.

Este foi o 14º gol de Róger Guedes em 21 jogos na atual temporada. O camisa 10 do Corinthians é o artilheiro da equipe em 2022, com dez gols de diferença para Yuri Alberto, segundo colocado no quesito.

A diferença entre os dois ficou próxima de diminuir minutos depois. Fagner fez bela jogada pela direita e cruzou rasteiro para Yuri Alberto marcar, mas o camisa 9 estava em posição de impedimento.

Bom retorno! Até que…

O Corinthians mostrou bastante volume ao retornar para o segundo tempo. Inversões de jogo, chances criadas e uma marcação bastante agressiva. Em uma distração, porém, o roteiro mudou: Maycon tentou recuar para Cássio, deu nos pés de Lautaro Díaz e o centroavante recolocou o Del Valle na frente.

Abalado com o gol sofrido, o Corinthians remoeu ainda mais minutos depois. Pela direita, Alcívar trouxe para o meio e bateu colocado, no ângulo, sem chances para Cássio. O gol, porém, foi anulado por impedimento.

Gestos, tomadas de decisões e expressões faciais: foram vários os indícios de um Corinthians pouco controlado emocionalmente. A semana do clube, é bem verdade, passou longe de ser das mais tranquilas.

A irritação, porém, ganhou ainda mais força com os erros individuais da equipe. O principal deles, de Maycon, que rendeu o segundo gol equatoriano na partida.

*Com informações da CNN