Corinthians paga primeira parcela da compra de Raniele ao Cuiabá e corre para inscrever volante 

Timão tinha até o fim do mês para fazer quitação, mas se antecipou para usar o jogador.

O Corinthians pagou na tarde dessa terça-feira a primeira parcela da compra do volante Raniele ao Cuiabá, no valor de aproximadamente R$ 4,3 milhões.

No acordo costurado entre os clubes, o Corinthians tinha até o fim do mês para quitar a prestação. Porém, o clube correu para antecipar o pagamento para ter Raniele à disposição para a estreia no Campeonato Paulista, domingo, contra o Guarani.

Para que o volante esteja apto a jogar, ele precisa ser registrado na CBF ainda nesta quinta-feira.

Até o momento, apenas dois dos seis reforços anunciados foram regularizados: os laterais-esquerdos Hugo e Diego Palácios. Ambos chegaram ao Timão após fim de vínculo com seus ex-clubes.

O Corinthians fechou a compra de 60% dos direitos econômicos de Raniele por R$ 13,3 milhões.

Ainda faltam ser regularizados o zagueiro Gustavo Henrique (contratado sem custos de aquisição de direitos econômicos), o meia Rodrigo Garro (cuja venda foi confirmada pelo Talleres na última terça-feira), e o lateral-direito Matheuzinho, que já tem acerto para ser emprestado pelo Flamengo ao Timão, mas não foi anunciado até o momento.

É possível fazer alterações na relação de inscritos até o dia 16 de fevereiro. Cada equipe pode enviar duas listas à Federação: uma com 26 jogadores, sendo três goleiros, e outra sem limite de atletas, desde que eles sejam formados na base do clube.

Nos treinos da pré-temporada, o técnico Mano Menezes vem utilizando dois jogadores que ainda não foram regularizados: o volante Raniele e o meia Rodrigo Garro. Caso eles não possam atuar, serão substituídos por Fausto Vera e Matías Rojas.

A escalação esboçada por Mano Menezes para estrear em 2024 é: Cássio, Fagner, Lucas Veríssimo, Caetano e Hugo; Raniele (Fausto Vera), Maycon, Matheus Araújo e Rodrigo Garro (Matías Rojas); Romero e Yuri Alberto.

*Com informações do ge