Corinthians oficializa saída de trio de veteranos, e Giuliano se despede: “Foi uma honra” 

Timão usou as redes sociais para se confirmar as dispensas de Gil, Renato Augusto e Giuliano, que não terão os seus contratos renovados.

O Corinthians usou suas redes sociais nesta quinta-feira para oficializar as saídas de Gil, Renato Augusto e Giuliano, que possuem contrato com o Timão até 31 de dezembro e que não terão os seus vínculos renovados.

Nas publicações, o clube exaltou os números dos jogadores e agradeceu os três pela passagem. Eles ganharam uma arte de despedida e um vídeo com lances.

Ídolo da torcida, Renato Augusto teve em seu vídeo uma narração sobre a sua relação com o grupo. O post teve muitas respostas de torcedores, que agora verão Renato no Fluminense.

Dos três, Giuliano foi o único a se manifestar até a publicação desta matéria. Também usando as redes sociais, o meio-campista disse que realizou um sonho ao jogador no Corinthians: “Foi uma alegria, uma honra e uma satisfação fazer parte dessa história e vestir a camisa do Corinthians. Foi um período muito importante na minha vida, de crescimento e aprendizado. Obrigado a todos que fizeram parte desses momentos. Deus sempre conduziu meus caminhos e dessa vez não será diferente”, escreveu o jogador.

*Com informações do ge