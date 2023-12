Corinthians oferece R$ 27 mi por Erick, Athletico faz jogo duro, mas conversas continuam 

Após não aceitar troca por Fausto Vera, Furacão também rechaça proposta de 5 mi de euros por volante e corintianos prometem insistir para convencer Petraglia.

Jogo de paciência e convencimento. É dessa maneira que Corinthians e Athletico-PR seguem com conversa diárias pelo volante Erick. O Furacão recusou nesta quarta-feira uma oferta de 5 milhões de euros (R$ 27 mi), mas o Timão não desistiu.

As conversas pelo volante acontecem desde o início da semana e a estratégia corintiana mudou após a postura rígida de Mário Celso Petraglia, presidente do conselho deliberativo paranaense. A primeira oferta de troca pelo argentino Fausto Vera foi prontamente recusada, e o Corinthians aceitou colocar dinheiro na jogada.

O Furacão deseja cerca de 7 milhões de euros pelo jogador, mas os corintianos contam com o desejo do jogador para flexibilizar o valor e não desistiram após a segunda recusa. A proposta foi apresentada pelo empresário André Cury, como intermediário: 5 milhões de euros, e recusada por Petraglia que tem histórico de jogo duro.

O Corinthians avalia se aumenta o valor ou tenta demover o Furacão da última recusa. Erick entende que é o momento de viver novos ares e ficou seduzido com o assédio dos paulistas.

Erick tem 26 anos, foi revelado no interior do Paraná, no Arapongas, e tem passagem pelo PSTC, de onde saiu Fernandinho. No Athletico desde 2019, soma 218 jogos, 17 gols marcados e 10 assistências.

*Com informações do ge