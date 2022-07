Corinthians negocia com volante argentino Fausto Vera 

Jogador de 22 anos é disputado com o Genk, da Bélgica.

O Corinthians tem negociações avançadas com o volante argentino Fausto Vera, de 22 anos. O Timão apresentou no último domingo (10.jul) uma oferta ao Argentinos Juniors, com quem o jogador tem contrato até o fim de 2023. Conforme apurado, a oferta foi de 4 milhões de euros (R$ 21,7 milhões).

Segundo o jornalista argentino César Luis Merlo, os valores poderiam chegar a 6 milhões de euros (R$ 32,6 milhões) por 70% dos direitos econômicos. A reportagem apurou que esse é o valor estipulado pelo clube argentino para que ocorra um negócio. O Timão, porém, tenta abaixar a pedida.

A diretoria do Corinthians é representada na negociação pelo empresário uruguaio Marco Vanzini. Ele está em São Paulo e tem conduzido a operação.

Em Buenos Aires, por sua vez, o agente que trabalha diretamente com o atleta tem tentado a transferência junto ao Argentino Juniors.

O Corinthians tem a concorrência de um clube europeu: o Genk, da Bélgica. No Brasil, ele chegou a ser oferecido ao Flamengo, mas não houve avanço nas negociações.

A diretoria do Corinthians não confirma o interesse especificamente em Fausto Vera, mas admite que busca um atleta estrangeiro para o meio-campo. O técnico Vítor Pereira já disse em entrevista coletiva que, por conta das lesões de Paulinho e Maycon, o setor havia virado uma prioridade.

Cria do Argentinos Juniors, Fausto tem 24 jogos, quatro gols e três assistências na temporada. Na seleção sub-23 da Argentina, acumula oito jogos e um gol. Antes, passou também pela seleção sub-20 e pela olímpica em 2021.

*Com informações do ge