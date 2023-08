Corinthians mantém 10% de Murillo, que receberá salário 17 vezes maior na Premier League 

Jogador de 21 anos assinará com o Nottingham Forest; veja os valores detalhados do negócio.

A diretoria do Corinthians gostaria de ter mantido Murillo até o fim da temporada, mas admite que a oportunidade de o zagueiro se transferir para o Nottingham Forest para disputar uma Premier League aos 21 anos se tornou irrecusável para o jogador.

Na Inglaterra, Murillo receberá um salário 17 vezes maior do que tinha no Brasil em seu primeiro ano como um jogador profissional.

Um valor de salário que o Corinthians não conseguiria cobrir e que nem tentou, já que a chance de ser negociado com um clube inglês seduzia o jogador e seu estafe. Na visão do clube, não havia como frear a ascensão de carreira do jovem jogador.

Pela negociação, o Corinthians receberá 12 milhões de euros (R$ 63, 3 milhões), com mais 2 milhões de euros (R$ 10,5 milhões) em caso de metas consideradas alcançáveis pelos dirigentes brasileiros. Dos 80% dos direitos econômicos que o clube tinha, cederá 70%, mantendo 10% de olho no futuro.

Murillo havia sido alvo de outros clubes europeus nesta janela de transferências. Fiorentina e Torino, da Itália, enviaram propostas inferiores. Atual campeão italiano, o Napoli ficou apenas nas sondagens.

No Nottingham Forest, ele será companheiro do zagueiro Felipe, campeão brasileiro pelo Corinthians em 2015 e hoje com 34 anos. Outros brasileiros são o volante Danilo, ex-Palmeiras, e Andrey Santos, ex-cria do Vasco que foi comprado pelo Chelsea e emprestado.

Formado nas categorias de base do Timão, Murillo tem 27 partidas pelo time profissional. Sem ele, o clube fica com Gil, Caetano, Bruno Méndez e Lucas Veríssimo como opções para a sua defesa.

*Com informações do ge