Corinthians inicia preparação para clássico com reservas e garotos em campo 

Timão encara o São Paulo no próximo domingo, no Morumbi.

Após uma segunda-feira de folga, os jogadores do Corinthians se reapresentaram na manhã desta terça (6.set) no CT Joaquim Grava e iniciaram a preparação para o clássico de domingo, às 16h, diante do São Paulo, no Morumbi, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os atletas que iniciaram a última partida da equipe, o empate por 2 a 2 diante do Internacional, realizaram um trabalho regenerativo no campo e na parte interna do CT. Os demais foram ao gramado. A atividade contou também com a presença de vários garotos da base.

Pelas fotos divulgadas, nota-se a presença de nomes como o volante Riquelme, o zagueiro Alemão, os meias Pedrinho e Higor Farias e o atacante Pedro.

O técnico Vítor Pereira organizou uma atividade de passes e pressão pós-perda. Houve ainda uma movimentação de posse de bola e um enfrentamento entre equipes em campo reduzido.

O volante Du Queiroz, que cumpriu suspensão contra o Internacional, será reforço no clássico.

Nesta quarta-feira, novamente pela manhã, o elenco dá sequência à preparação para o jogo. No Brasileirão, o Timão ocupa a terceira colocação com 43 pontos.

*Com informações do ge