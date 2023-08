Corinthians finaliza preparação no CT do Grêmio para enfrentar o Newell’s 

O Corinthians encerrou na manhã desta segunda-feira a preparação para enfrentar o Newell’s Old Boys, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida acontece às 21h30, nesta terça, no estádio Marcelo Bielsa.

A atividade aconteceu no CT do Grêmio, em Porto Alegre. O Corinthians permaneceu na capital gaúcha após o empate em 2 a 2 com o Internacional, no último sábado. No fim da tarde desta segunda, a delegação alvinegra embarcou para Rosário, na Argentina.