Corinthians fica mais perto de disputar a Copa do Brasil de 2024; veja o que é necessário 

Título do São Paulo, no último domingo, aumentou as chances do Timão estar no torneio no ano que vem.

O Corinthians viu suas chances de disputar a Copa do Brasil em 2024 aumentarem nesse final de semana. O Timão depende apenas de si, mas também pode garantir a vaga no torneio graças ao desempenho de outros clubes.

A conquista da Copa do Brasil pelo São Paulo, no último domingo, deixou o Corinthians mais próximo da classificação.

Para não precisar dos outros, o Timão tem dois caminhos:

conquistar o título da Copa Sul-Americana – o clube está na semifinal, contra o Fortaleza;

garantir vaga na Libertadores de 2024 pelo Brasileirão – atualmente, a equipe é a décima colocada do torneio, 10 pontos atrás do G-6.

Se isso não acontecer, o Corinthians ainda poderá acessar a Copa do Brasil com base na classificação do Campeonato Paulista. E é aí que o título do São Paulo tem influência. Entenda:

A Federação Paulista de Futebol destinou vagas na Copa do Brasil de 2024 para os cinco melhores colocados no Estadual.

O clube do Morumbi ficou em sexto na classificação geral do campeonato, uma posição à frente do Timão, mas já está garantido no torneio nacional no ano que vem por ser o atual campeão.

Assim, basta que um dos outros cinco clubes que terminaram o Paulistão acima do Corinthians garantam classificação direta na Copa do Brasil de 2024 para que mais uma vaga seja aberta via Estadual. Isso é possível para Palmeiras e Red Bull Bragantino – as outras equipes são Água Santa, Ituano e São Bernardo.

No momento, tanto Palmeiras quanto Bragantino estão se classificando para a Libertadores de 2024 via Brasileirão. Assim, consequentemente, também terão vaga na Copa do Brasil do ano que vem.

Tricampeão, o Corinthians chegou até a semifinal da Copa do Brasil deste ano.

A equipe comandada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo volta a campo ainda nessa terça-feira, às 21h30, no duelo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, contra o Fortaleza, na Neo Química Arena

Entenda a nova regra

Em dezembro do ano passado, a CBF informou a mudança nos critérios de classificação para a Copa do Brasil. A entidade excluiu o ranking nacional de clubes como critério de qualificação e fortaleceu as competições estaduais.

A partir de 2024, a Copa do Brasil terá 92 participantes, sendo que 80 vagas serão distribuídas entre as federações estaduais.

As outras 12 vagas restantes ficarão com os campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde, Série B do Brasileirão e com as equipes classificadas para a Copa Libertadores. Caso sobrem vagas, elas ficarão com as equipes melhor classificadas na Série A do Campeonato Brasileiro.

A Federação Paulista tem direito a seis vagas na Copa do Brasil do ano que vem. Cinco delas serão distribuídas aos melhores times do Paulistão, e a outra ao campeão da Copa Paulista deste ano.

