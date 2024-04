Corinthians fecha mercado, veta saídas e sonha com Hernani e “cereja do bolo” no meio do ano 

Lesão de Maycon reforça interesse da diretoria em fortalecer meio de campo na próxima janela.

O Corinthians não planeja movimentações no mercado de transferências nesta sexta-feira, último dia para chegadas e saídas de atletas que disputaram os campeonatos estaduais. Porém, o clube já se planeja para reforçar o elenco em julho, quando a janela voltará a abrir.

A grave lesão de Maycon aumentou o desejo que já existia na diretoria alvinegra de fortalecer o meio de campo. E o alvo principal do Corinthians para a posição segue sendo Hernani, jogador do Parma, da Itália, cuja contratação foi tentada no começo deste ano.

A cúpula corintiana entende que, com encerramento da Série B italiana, o Parma pode facilitar a saída de Hernani, que tem contrato até o meio de 2025. O jogador de 30 anos sinalizou interesse em defender o Timão.

O clube também sonha com o que tem sido chamada de “cereja do bolo”: uma contratação de impacto, que mude a equipe de patamar. A posição preferencial para receber esse reforço de peso é o ataque, mais especificamente as pontas. Neste início de temporada, Wesley e Romero têm sido os titulares destas posições.

Porém, a viabilidade desta contratação depende das condições financeiras do Corinthians até a próxima janela de transferências. O clube corre para conseguir novas receitas, especialmente com patrocínios. Atualmente, há cinco propriedades vagas no uniforme alvinegro: meiões, barra frontal e traseira da camisa, ombros e a parte de trás do calção.

*Com informações do ge