Corinthians faz último treino de 2023 e viaja para Curitiba com baixas 

Timão só cumpre tabela contra o Coritiba, nesta quarta-feira, às 21h30, na última rodada do Brasileirão.

O Corinthians realizou nesta terça-feira o seu último treinamento da temporada de 2023. O elenco foi a campo pela manhã e depois seguiu viagem para Curitiba, onde acontece a partida desta quarta-feira, às 21h30, contra o Coritiba, no Couto Pereira, na 38ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para a partida, o Timão não conta com Lucas Veríssimo, que foi expulso contra o Internacional, e também com o volante Gabriel Moscardo, que recebeu o terceiro cartão amarelo na partida. O lateral-esquerdo Fábio Santos, que se despediu da Fiel na partida, também já nem viaja com o elenco.

Mano Menezes não divulgou a lista de relacionados, mas de acordo com o apurado pela imprensa especializada, foram dispensados do jogo nomes como Renato Augusto, que tem contrato só até 31 de dezembro e ainda não discutiu sua renovação, e Maycon, que está emprestado pelo Shakhtar Donestk, da Ucrânia, até o fim do ano.

A comissão terá o retorno do meio-campista Fausto Vera, que se recuperou de lesão no tendão de Aquiles. O atacante Yuri Alberto, que ficou fora da última partida por suspensão, também volta.

Um provável Corinthians pode ter Cássio, Fagner, Gil, Caetano e Matheus Bidu; Fausto Vera, Giuliano e Matheus Araújo; Romero, Wesley e Yuri Alberto.

Com 47 pontos, o Timão entra na rodada em 13º e só pode atingir a 12ª, caso vença a partida e o Cuiabá perda o seu confronto com o Athletico-PR. Em caso de derrota, o Corinthians só poderia ser ultrapassado na tabela pelo Cruzeiro, atual 14ª, que enfrenta o líder Palmeiras no Mineirão.

*Com informações do ge