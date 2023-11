Corinthians faz segundo treino da semana sem Cássio 

Goleiro sentiu dores no joelho na vitória contra o Grêmio e inicia a semana em tratamento.

O Corinthians concluiu o segundo treino da semana de Data Fifa, nesta quinta-feira, no CT Joaquim Grava. E, assim como na quarta, o goleiro Cássio não participou das atividades de campo.

O camisa 12 realizou trabalhos de fortalecimento no joelho esquerdo, por conta das dores que sentiu no jogo contra o Grêmio, domingo, em Porto Alegre. Na ocasião, ele pediu substituição no segundo tempo e deu lugar a Carlos Miguel.

Chefe do departamento de Saúde e Performance do clube, Bruno Mazziotti falou sobre o goleiro ainda em Porto Alegre e tratou de tranquilizar a torcida. A tendência é que ele treine no campo até sábado.

“Foi uma dor no joelho, pontual. A estrutura do departamento de saúde está sempre aberta para eles e vamos monitorar, mas não acredito que preocupe, porque as avaliações feitas no vestiário são satisfatórias para a gente”, disse Mazziotti.

Sem Cássio, a comissão técnica contou com Carlos Miguel, Matheus Donelli e Felipe Longo no treino desta quinta-feira. Após o trabalho de força na academia, o elenco fez uma atividade de pressão pós-perda da bola e outra de enfrentamentos de um contra um no gramado.

O clube não divulgou imagens também do zagueiro Lucas Veríssimo e dos meias Giuliano e Renato Augusto, que na quarta ficaram na parte interna do CT para trabalhos específicos.

Foi o segundo dos quatro treinamentos da semana, já que o elenco receberá uma nova folga no domingo. O Timão só volta a campo na próxima sexta-feira, dia 24, diante do Bahia, às 21h, na Neo Química Arena. Um dia antes das eleições presidenciais no Parque São Jorge.

*Com informações do ge