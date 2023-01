Corinthians faz mistério sobre Yuri Alberto para estreia no Paulistão 

Timão enfrenta o Red Bull Bragantino neste domingo no primeiro jogo com Fernando Lázaro.

O Corinthians fez nesta sexta-feira (13.jan) seu penúltimo treino antes da estreia na temporada de 2023. O Timão enfrenta o Red Bull Bragantino neste domingo, às 16h, em Bragança Paulista, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

Será também a estreia de Fernando Lázaro no comando da equipe. Nesta quinta, no CT Joaquim Grava, os jogadores de defesa fizeram um trabalho de posicionamento com o auxiliar técnico Luciano Dias. Os demais realizaram treino de passes, finalizações e cruzamentos.

O centroavante Yuri Alberto, que estava com dores no tornozelo (o clube não informou qual) e havia perdido o treino da última quarta, não apareceu nas imagens da atividade desta sexta. O clube não confirma se ele participou da atividade, como havia participado na última quinta. Por ora, é dúvida.

Já o meia Renato Augusto treinou normalmente pelo segundo dia seguido e não deve ser problema para Lázaro na estreia. O camisa 8 deve ser titular da equipe contra o Red Bull Bragantino.

Assim, um provável Corinthians tem: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Fausto; Giuliano, Maycon, Renato Augusto e Róger Guedes; Yuri Alberto (Romero).

Se Yuri não tiver condições de jogo, o paraguaio pode fazer sua estreia no ataque. Lázaro também pode optar por mais um meia.

