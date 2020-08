Corinthians encara o Mirassol por vaga na final do campeonato paulista

O Corinthians tem mais uma decisão para jogar neste domingo. Embalada depois da paralisação, a equipe alvinegra entra em campo às 16h para encarar o Mirassol, na Arena, em duelo que vale vaga na grande final do Campeonato Paulista.

Cercado de questionamentos na primeira parte da temporada, o Timão voltou bem e tenta manter a boa série de três vitórias desde o retorno do futebol: bateu Palmeiras, Oeste e, por último, o Red Bull Bragantino, por 2 a 0.

Escalação

Com os portões do CT Joaquim Grava fechados para a imprensa durante os dias de treino, a escalação de Tiago Nunes só será confirmada minutos antes da bola rolar. Ainda assim, é possível desenhar o que deve ser o time do Corinthians para a decisão.

Mesmo com a volta de Victor Cantillo e Everaldo, que trabalharam com o grupo neste sábado, um provável Timão tem os mesmos nomes que o das quartas de final do Campeonato Paulista.

Portanto, uma provável escalação para a decisão tem: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Carlos; Gabriel e Éderson (Cantillo); Ramiro, Luan e Mateus Vital (Everaldo); Jô.

O Mirassol, por outro lado, deve vir a campo com Kewin; Daniel Borges, Danilo Boza, Reniê e Moraes; Alison Silva, Du, Kauan, Juninho e Zé Roberto; Bruno Mota.

Arbitragem

O responsável por apitar a partida decisiva entre Corinthians e Mirassol será Vinicius Gonçalves Dias Araujo. Nas bandeiras, o juiz contará com o auxílio de Danilo Ricardo Simon Manis e Neuza Ines Back.

Como acompanhar

O embate na Arena Corinthians terá transmissão da Rede Globo, além disso, também será possível acompanhar pelo SporTV e Premiere.