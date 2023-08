Corinthians embala e ganha confiança e opções antes de clássico decisivo 

Timão chega ao jogo mais importante do ano com invencibilidade de 11 partidas.

A virada sobre o Coritiba faz o Corinthians chegar embalado no jogo mais importante do ano: a semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo, na quarta-feira, no Morumbi. A vitória por 3 a 1 no último domingo rendeu confiança, tranquilidade e mais algumas opções para Luxemburgo às vésperas do clássico decisivo.

Foram muito mais boas notícias do que ruins. Gabriel Moscardo e Matías Rojas voltaram de lesão, Renato Augusto comandou o time de novo, e o time mostrou poder de reação. Foi a segunda virada seguida na Arena, pois tinha sido parecido contra o Newell’s Old Boys, na Sul-Americana.

“Você vê a confiança nas ações dos jogadores. No domínio de bola, por exemplo, ou na chegada do Gil ao ataque”, elogiou Luxemburgo na entrevista que deu depois da vitória.

Os bons sinais são tantos que até as respostas do treinador foram mais explicativas do que o normal.

Ele admitiu que “mudou um pouco o jeito da equipe”, afinal escalou um time sem pontas e com um volante a mais. Foi uma estratégia para não precisar de Moscardo ou de Rojas por muito tempo em campo. O Corinthians sacrificou um tempo e ganhou o jogo no outro. Deu certo.

“O importante é colocar eles (jogadores) para dormir, reapresentarem bem e aí nos preparamos para o jogo de quarta-feira”, resumiu o técnico.

Nem todos os exemplos da virada foram positivos, e ficam os alertas. Foram 45 minutos ruins, de desencaixe, algo que o Corinthians talvez não possa se dar ao luxo de repetir no Morumbi.

“São jogos totalmente diferentes. A gente já sabia que o Coxa vinha para se defender um pouco mais, e o São Paulo vai ter que propor mais o jogo. É ser inteligente, entender o jogo o mais rápido possível para que a gente possa sair classificado”, alertou Renato Augusto.

“(A virada) mostra que temos um elenco forte e estamos crescendo no momento certo da temporada, no momento de decisões. Não é fácil ter essa sequência de invencibilidade grande, ainda mais em três torneios. É importante chegar em um jogo de Copa com a tranquilidade um pouco maior”, completou Renato.

O cuidado é para não transformar a boa fase em um fardo. Os 11 jogos sem perder são inéditos no 2023 do Corinthians, mas o discurso é que a sequência não pode ser um fim em si mesma.

“Os jogadores entenderam a mensagem e estão praticando isso durante os jogos. Eles não estão mostrando nada para ninguém. Estão trabalhando e têm que jogar. Se não jogar, serão criticados; assim é o futebol. Tem que trabalhar e ficar atento, porque o futebol é rápido demais. O mau momento vem e vai embora, e o bom momento também”, disse Luxemburgo.

Na quarta-feira, o Corinthians defende a vantagem de 2 a 1 e joga pelo empate contra o São Paulo. O jogo começa às 19h30 no Morumbi, e quem se classificar pega Flamengo ou Grêmio na decisão da Copa do Brasil.

*Com informações do ge