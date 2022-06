Corinthians e Jô rescindem contrato 

Reincidente, atacante deixa o Timão após ir a pagode e faltar a treino no dia seguinte. Em nota, clube revela que decisão pelo rompimento partiu do próprio jogador.

Jô está fora do Corinthians. Clube e atacante acertaram nesta quinta-feira (9.jun) a rescisão de contrato de forma amigável após o jogador ser flagrado tocando pagode em um bar de São Paulo na terça e faltar ao treinamento de quarta.

O centroavante de 35 anos tinha contrato até o fim de 2023, mas abriu mão de todo o dinheiro que teria de receber no restante de seu contrato (18 meses). Ele está liberado para procurar outro clube.

“Eu solicitei aos meus representantes que procurassem o presidente Duílio e fizessem uma reunião, que aconteceu na manhã desta quinta-feira (09 de junho), de maneira amigável rescindimos o contrato e irei seguir minha carreira. Antes disso, quero agradecer ao presidente Duílio, a todos os funcionários do clube, à comissão técnica, à todos os jogadores, que são grandes amigos que fiz pra vida, à torcida do Corinthians, que é tão especial para mim. Desejo ótima sorte a todos eles e ao clube que me revelou para o futebol”, disse Jô, por meio de sua assessoria.

Em nota, o Corinthians confirmou que a decisão pelo rompimento partiu do próprio jogador:

“Nesta quinta-feira (09), o Sport Club Corinthians Paulista e o atleta Jô chegaram a um acordo para o encerramento do contrato.

O jogador manifestou a vontade de rescindir o vínculo de forma antecipada. O Corinthians aceitou a decisão do atleta e informa que o contrato, com validade até dezembro de 2023, foi encerrado.

Ao Filho do Terrão, maior artilheiro da história da Neo Química Arena, bicampeão Brasileiro e campeão Paulista, o Corinthians agradece por todos os momentos e deseja o melhor na sequência da carreira de um dos grandes nomes da história do Clube”.

Nesta temporada, Jô participou de 19 jogos, com quatro gols marcados. O centroavante não esteve em Cuiabá por conta do trauma no pé que o tirou dos últimos três jogos. Ele se machucou no empate por 1 a 1 com o Always Ready, no dia 26 de maio. Desde então, perdeu as partidas contra América-MG (casa), Atlético-GO (fora) e Cuiabá (fora).

A falta ao treino não foi um erro isolado. Em março, o jogador se ausentou de dois treinamentos após viajar para curtir seu aniversário. A diretoria e o próprio técnico português disseram que não perdoariam uma nova falha do jogador, que já vinha de outros problemas extracampo em 2021.

Sem ele, o Corinthians conta com Júnior Moraes e Róger Guedes para a função de centroavante e com garotos da base, como Giovane e Felipe Augusto. A tendência é que o clube busque um reforço para a função na abertura da janela de transferências nacionais, em 18 de julho.

Próximo compromisso

Fagner, João Victor e Willian, que desfalcaram o Timão por lesões, treinaram com o grupo no campo e se aproximam de um retorno. O próximo jogo do Corinthians é sábado (11), às 16h30, contra o Juventude, em casa.