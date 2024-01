Corinthians e Cruzeiro disputam a final da Copinha 2024 

Times decidem o título nesta quinta-feira, às 15h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Corinthians e Cruzeiro decidem o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quinta-feira, às 15h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. A TV Globo, CazéTV, SporTV e Premiere transmitem ao vivo.

A disputa do título ocorre tradicionalmente no dia do aniversário da cidade de São Paulo, que completa 470 anos em 2024, e com a impossibilidade de o Pacaembu receber partidas oficiais – o estádio passa por reformas estruturais e não está apto para uso por questões de segurança – o duelo será disputado na Neo Química Arena.

Maior campeão da história da Copinha, o Corinthians busca o seu 11º título da competição. O último troféu conquistado pelo Timão foi em 2017. Para chegar na decisão deste ano, o Timão foi líder do Grupo 10 e eliminou Guarani, Atlético-GO, CRB, América-MG e Novorizontino.

O Cruzeiro, campeão em 2007, busca o seu segundo título do mais tradicional torneio de base do Brasil. O time mineiro foi líder do Grupo 28 na primeira fase e eliminou Madureira, Portuguesa, Santos, Coritiba e Flamengo.