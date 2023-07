Corinthians divulga discurso de Luxemburgo no vestiário: “Quando bateram no Gil, bateram em nós” 

Técnico relembrou momentos difíceis vividos por jogadores e funcionários do clube nesta temporada para motivar o grupo momentos antes do clássico com o São Paulo.

O Corinthians divulgou imagens do vestiário da Neo Química Arena momentos antes de o time subir a campo para duelar com o São Paulo pelas semifinais da Copa do Brasil. Nelas, é possível acompanhar um discurso emotivo do técnico Vanderlei Luxemburgo relembrando os momentos difíceis que o elenco enfrentou ao longo desta temporada.

“Não estamos aqui agora jogando um jogo decisivo para ir à final de uma competição pedindo favor a ninguém. Vocês não podem se esquecer que há dois meses não podíamos chegar em hotel, não podíamos circular com nossas famílias, não podíamos ir a restaurantes, não podíamos sair para curtir a nossa vida. Não podíamos fazer p… nenhuma, era proibido”, iniciou Luxemburgo.

“O futebol é muito dinâmico e às vezes a gente esquece dessas p… muito rápido. Hoje, tem que estar tudo isso dentro de cada um de nós. Ninguém sofreu de graça, c…! Para chegarmos aqui não pedimos a ninguém, viemos por competência nossa, c… Isso não pode ser esquecido em um jogo de decisão.”

“É assim que se ganha, coletivamente. É nós, porra! Quando bateram no Gil, bateram em nós. Quando bateram em você, bateram em nós. É uma decisão de 180 minutos, vamos jogar com o Corinthians, p…! Em cima dos caras, chama o torcedor para dentro do campo, atitude de vocês, intensidade durante os 90 minutos. Não pode ser deles, de jeito nenhum. Vamos ganhar essa porra, c…!”, esbravejou o treinador do Corinthians em seu discurso aos atletas e membros da comissão técnica.

Em campo, o Corinthians derrotou o São Paulo, por 2 a 1, e abriu vantagem na briga por uma vaga na decisão da Copa do Brasil. O jogo de volta, no estádio do Morumbi, acontece no dia 16 de agosto.

Antes disso, no entanto, os comandados de Vanderlei Luxemburgo têm compromissos pelo Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. No sábado, às 18h30, o Corinthians mede forças com o Vasco, na Neo Química Arena, pela 17ª rodada da Série A.

*Com informações do ge