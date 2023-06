Corinthians despacha Atlético-MG nos pênaltis e avança na Copa do Brasil 

Timão venceu por 2 a 0 nos 90 minutos, com golaço de Róger Guedes, e carimbou classificação nas penalidades.

O Corinthians está vivo na Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (31.mai), em Itaquera, o Timão despachou o Atlético-MG nos pênaltis, após vitória por 2 a 0 nos 90 minutos, e encaminhou a classificação às quartas de final do torneio.

O Corinthians foi a campo precisando tirar uma desvantagem de dois gols construída pelo Galo no jogo de ida, no Mineirão. Para isso, o técnico Vanderlei Luxemburgo mandou a campo um time ofensivo, com Renato Augusto entre os titulares. A estratégia foi um sucesso. O Corinthians dominou as ações do jogo e conseguiu deixar tudo igual no placar agregado.

Aos 33 minutos do primeiro tempo, Yuri Alberto roubou a bola de Otávio e finalizou em cima de Everson. Renato Augusto ficou com a sobra e cruzou no segundo pau para Matheus Bidu mandar para o fundo da rede: 1 a 0.

O Corinthians acertou três vezes a trave antes de marcar o segundo: duas com Yuri Alberto e uma com Fausto Vera. O gol que levou a decisão de vaga para os pênaltis foi marcado por Róger Guedes. E foi uma pintura. O camisa 10 arrancou na intermediária contra três adversários, driblou Zaracho, tirou de Everson e deu um toque sutil para definir o placar dos 90 minutos: 2 a 0.

Do lado do Galo, Cássio defendeu a primeira cobrança de Hulk, Edenilson mandou no poste e Battaglia isolou. Já do lado corintiano, apenas Yuri Alberto desperdiçou.

Próximo compromisso

O Corinthians que agora aguarda o sorteio para descobrir quem enfrentará na próxima fase da Copa do Brasil, volta a campo no sábado, às 18h30, quando enfrenta o América-MG, fora de casa, pelo Brasileirão.