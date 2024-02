Corinthians demite Mano Menezes; Márcio Zanardi é favorito 

Técnico não resiste ao mau início de temporada do Timão. Atual comandante do São Bernardo surge como opção, mas regulamento diz que técnico não pode dirigir dois clubes no Paulistão.

O Corinthians demitiu o técnico Mano Menezes nesta segunda-feira. A derrota em casa por 3 a 1 para o Novorizontino, neste domingo, pelo Campeonato Paulista, custou o cargo ao treinador. Márcio Zanardi, do São Bernardo, é o favorito para a vaga.

Mano Menezes e seus auxiliares foram comunicados da decisão nesta tarde. O clube fez o anúncio minutos depois e revelou que o auxiliar Thiago Kosloski assumirá os próximos treinos.

Veja o comunicado: “O Sport Club Corinthians Paulista informa que Mano Menezes não é mais o treinador da equipe principal masculina de futebol. Além dele, o auxiliar técnico Sidnei Lobo e o preparador físico Diogo Linhares deixam seus cargos. O clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados ao Corinthians e deseja sucesso nas sequências de suas carreiras. O auxiliar Thiago Kosloski comandará o treinamento do dia.”

E agora?

O Corinthians vai ao mercado em busca de um substituto. O nome de Márcio Zanardi, do São Bernardo, é favorito neste momento. O profissional trabalhou nas categorias de base do clube com a atual direção.

Augusto Melo, presidente do Timão, já contatou Antônio Moreno Neto, presidente do São Bernardo, para tratar da liberação de Zanardi. Com o técnico, as condições financeiras e de trabalho já estão alinhadas.

O problema é que, de acordo com o regulamento do Paulistão, um treinador não pode dirigir duas equipes na mesma edição: “É vedada ao Clube a contratação de Treinadores que já tenham atuado por outro Clube no Campeonato Paulista de Futebol Profissional da Primeira Divisão de 2024”.

Mano, que tinha contrato até o fim de 2025 e multa milionária, deixa o Corinthians em sua terceira passagem com 20 jogos, sendo seis vitórias, cinco empates e nove derrotas. O aproveitamento foi de apenas 38%.

Além do desempenho abaixo do esperado, o Corinthians sofreu a sua quarta derrota em cinco jogos na temporada. O Timão é o lanterna do Grupo C do estadual e está na zona de rebaixamento na classificação geral, ocupando a penúltima posição.

No último domingo, em entrevista após a quarta derrota seguida no Paulistão, o presidente Augusto Melo bancou a permanência de Mano: “Ninguém está preocupado com multa, estamos preocupados com o trabalho. O Mano é o treinador do Corinthians até 2025, contrato feito. Vou estar estruturando para ele ter uma melhor condição de trabalho. Tenho minha responsabilidade como presidente. Se ele está pedindo algumas peças para poder encaixar, minha obrigação é trabalhar para isso”, disse Augusto Melo.

Mano Menezes adotou tom mais cauteloso quando foi perguntado sobre a possibilidade de deixar o clube: “Entendo a pressão, o torcedor, tudo que ele está sentido, nós estamos sentindo também. Mas o caminho é o trabalho, é árduo, vamos trabalhar até quando acharem que sou eu que tenho que conduzir o processo”, disse Mano Menezes, após a derrota para o Novorizontino.

Nas últimas semanas, Mano acabou se envolvendo em polêmicas com jogadores do elenco. Os ruídos causaram insatisfação internamente pela condução do treinador nos dois casos.

Na derrota para o Ituano, pela segunda rodada do estadual, Mano perdeu a paciência e criticou Raniele por uma tentativa de finalização do volante. Em revés para o São Bernardo, foi a vez de Yuri Alberto ser alvo da impaciência do treinador.

Histórico no Corinthians

Mano deixa o Corinthians em sua terceira passagem. Ele chegou pela primeira vez para a Série B em 2008, no ano seguinte venceu o Paulistão e a Copa do Brasil e só saiu em 2010 para a seleção brasileira. Depois retornou em 2014, para a reconstrução de elenco que pavimentou o caminho para o título brasileiro do ano seguinte, já com Tite no comando.

Mano Menezes é o terceiro técnico com mais jogos no Corinthians (268), atrás de Oswaldo Brandão (435) e Tite (378). Teve 142 vitórias, 69 empates e 49 derrotas, aproveitamento de 62%.

*Com informações do ge