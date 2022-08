Corinthians corre contra o tempo em busca de substituto para Willian 

Janela de transferências fecha na próxima segunda-feira; saída abre espaço na folha salarial.

Enquanto alinha os últimos detalhes para anunciar a rescisão contratual do meia Willian, a diretoria do Corinthians corre contra o tempo em busca da contratação de um jogador para o lugar do camisa 10.

A saída de Willian abre espaço na folha salarial do clube, uma vez que o meia era um dos mais bem remunerados atletas do elenco. Porém, mesmo com maior fôlego financeiro, a busca do Corinthians por uma reposição não é fácil.

O Timão tem apenas quatro dias para encontrar um reforço, uma vez que o mercado de transferências no Brasil fecha na próxima segunda-feira (15).

A procura, porém, não começou agora. Avisado sobre o desejo de Willian de deixar o clube há algumas semanas, o Corinthians começou a mapear o mercado em busca de oportunidades. A prioridade está na contratação de um atleta sem custo de aquisição.

Além de definir um alvo e acertar detalhes financeiros com ele, o Corinthians precisará cuidar da regularização do atleta até as 19h de segunda. Isso envolve realização de exames médicos, assinatura de contrato e registro no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

A situação, com tempo escasso, é comparada à da contratação de Fausto Vera. No mês passado, o Timão teve de correr para acertar todos os detalhes da compra a tempo de inscrevê-lo na Copa do Brasil.

Vale lembrar que, além de Willian, o Corinthians perdeu recentemente o também meia-atacante Gustavo Mantuan, envolvido na negociação com o Zenit, da Rússia, para a chegada de Yuri Alberto.

Uma alternativa poderia ser o meia Mateus Vital, que voltou de empréstimo do Panathinaikos, da Grécia. Porém, inicialmente ele não está nos planos do técnico Vítor Pereira, que chegou a escalá-lo até mesmo na lateral direita durante treinamentos.

O Corinthians já contratou dez jogadores para essa temporada. São eles: Paulinho, Bruno Melo, Robson Bambu, Ivan, Júnior Moraes, Maycon, Rafael Ramos, Yuri Alberto, Balbuena e Fausto Vera.

Próximo compromisso

O Timão volta a campo neste sábado (13.ago), às 19h, na Neo Química Arena, quando recebe o Palmeiras, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.