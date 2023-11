Corinthians conta com retorno de meia da seleção pré-olímpica em treinamento 

Guilherme Biro, que viveu período com time de Ramon Menezes, foi reintegrado ao elenco.

O Corinthians realizou, nesta terça-feira, o segundo treino da semana em preparação para o jogo diante do Bahia, agendado para sexta-feira, às 21h, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Mano Menezes promoveu um treino de posse de bola em espaços reduzidos. Na parte final, organizou uma atividade tática. Alguns jogadores tiveram um complemento com jogos em campo reduzido, além de cobranças de falta e pênaltis.

Mano contou com o reforço do meio-campista Guilherme Biro, que estava com a Seleção Brasileira Pré-Olímpica do técnico Ramon Menezes num período de treinamentos da Data Fifa. As atividades, curiosamente, foram no próprio CT do Timão.

Fausto e Gustavo Mosquito, que estão com o departamento médico, foram ausências. As demais baixas são Matías Rojas e Bruno Méndez, com as seleções de Paraguai e Uruguai, respectivamente.

*Com informações do ge