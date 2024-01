Corinthians começa 2024 com cinco reforços acertados e em busca de mais; veja como fica o elenco 

Timão ainda busca lateral-direito, meia e atacantes para reforçar a equipe.

O Corinthians entra em 2024 na expectativa pelo anúncio de diversos reforços. O presidente Augusto Melo, que toma posse nessa terça-feira (2.jan), deixou quatro contratações encaminhadas e “herdou” mais uma, fechada por Duilio Monteiro Alves, antecessor dele.

Os jogadores que já estão acertados com o Corinthians para 2024 são:

o zagueiro equatoriano Félix Torres , comprado do Santos Laguna, do México;

o lateral-esquerdo Diego Palácios , também do Equador, que estava no Los Angeles FC;

o lateral-esquerdo Hugo , que estava no Goiás e assinou pré-contrato;

o volante Raniele , comprado do Cuiabá;

o meia Rodrigo Garro , adquirido do Talleres, da Argentina;

Inicialmente, esta reportagem informou que eram seis contratações encaminhadas para o ano. Porém, o Corinthians recuou nas conversas com o zagueiro Adriano Martins, que já tinha acordo verbal com o clube.

Além destes reforços, o Corinthians garantiu a compra do zagueiro Lucas Veríssimo, que estava emprestado pelo Benfica até o meio do ano, e renovou o empréstimo de Maycon por mais uma temporada.

A diretoria alvinegra não quer parar por aí. O clube ainda busca um lateral-direito para disputar a titularidade com Fagner, mais um meia, além de atacantes.

Essa grande quantidade de contratações visa repor as saídas do elenco em 2023. Em fim de contrato, deixaram o clube os zagueiros Gil e Bruno Méndez, o lateral Fábio Santos e os meias Cantillo, Giuliano e Renato Augusto. Também saíram o meio-campista Gabriel Moscardo, vendido ao PSG, e os atacantes Felipe e Pedro, negociados com Cercle Brugge e Zenit, respectivamente.

Outros, como os laterais Matheus Bidu e Rafael Ramos, ainda podem deixar o clube.

Se confirmados todos esses reforços, o elenco do Corinthians para 2024 começará assim:

Goleiros: Cássio, Carlos Miguel e Matheus Donelli;

Laterais: Fagner, Rafael Ramos, Diego Palácios, Hugo e Matheus Bidu

Zagueiros: Lucas Veríssimo, Caetano, Raúl Gustavo e Félix Torres;

Meias: Fausto Vera, Maycon, Matías Rojas, Rodrigo Garro, Roni, Matheus Araújo e Biro, além de Ruan Oliveira e Paulinho, que estão machucados;

Atacantes: Yuri Alberto, Romero, Wesley, Gustavo Mosquito e Giovane.

O primeiro jogo do Timão neste ano será em 21 de janeiro, contra o Guarani, pelo Paulistão.

*Com informações do ge