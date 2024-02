Corinthians anuncia Pedro Raul 

Centroavante de 27 anos foi regularizado e pode estrear no domingo, pelo Paulistão.

O Corinthians oficializou a contratação de Pedro Raul. O centroavante de 27 anos assinou contrato válido por quatro temporadas. Ele é o sétimo reforço do Timão para 2024.

Pedro Raul foi registrado e apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira. Com isso, pode ser inscrito e entrar em campo na partida do próximo domingo, às 11h, contra o Novorizontino, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

“Estou muito feliz, expectativa gigante. É a oportunidade da vida, então, é assim que estou levando desde o meu primeiro dia aqui”, disse em entrevista à Corinthians TV.

Para ter 100% dos direitos econômicos de Pedro Raul, o Corinthians pagará 5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 25 milhões na cotação atual), que serão divididos em quatro parcelas, sendo duas em 2024 e duas em 2025.

O clube mexicano terá 20% de mais valia em uma futura venda. A multa rescisória do atleta é de R$ 300 milhões para o mercado brasileiro e 100 milhões de euros para o mercado internacional.

Com a chegada de um centroavante, agora o clube prioriza a busca por atacantes de lado de campo. O presidente Augusto Melo revelou que o Corinthians está próximo de acertar a contratação de um meia de 1,90m de altura.

Pedro Raul entrou em campo pela última vez em 12 de janeiro, quando atuou por 61 minutos contra o Querétaro, pelo Campeonato Mexicano, antes de sair com desconforto muscular. O centroavante passou alguns dias sendo poupado das atividades, mas vinha treinando normalmente no ex-clube.

Contratado pelo Toluca em julho do ano passado, Pedro Raul disputou 19 jogos pelo clube, sendo titular em dez, com quatro gols marcados e uma assistência.

Revelado pelo Cruzeiro-RS, Pedro Raul tem no currículo passagens por Aimoré-RS, Vitória SC-POR, Atlético-GO, Botafogo, Kashiwa Reysol-JAP, Juárez-MEX e Goiás, onde foi vice-artilheiro do Brasileirão de 2022 antes de ser negociado com o Vasco.

*Com informações do ge